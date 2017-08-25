Марсианская цивилизация могла погибнуть из-за ядерной бомбардировки

Исследователи-любители считают, что древняя цивилизация на Марсе могла погибнуть из-за интенсивных ядерных бомбардировок. Доказательства своей теории они приводят на YouTube.

Авторы работы предполагают, что в жители Марса построили развитое общество. Однако оно превратилось в красную пыль в результате масштабной войны с применением ядерного вооружения. Теоретики находят доказательства того, что разрушительные боевые действия произошли не далее, как сотню земных лет назад. Более того, они могли даже не завершиться окончательно.

Создатели ролика демонстрируют неровности рельефа, которые, по их мнению, могли появиться только после недавнего ядерного взрыва. К их доводам присоединился физик Джон Бранден. На конференции NASA ученый продемонстрировал материалы, которые также свидетельствуют в пользу ядерного армагеддона.