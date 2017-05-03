Ученые обнаружили ген, который провоцирует рак головного мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили общий генетический код у всех пациентов больных раком мозга. Исследования показали, что существует ген, который практически всегда провоцирует рак головного мозга у человека.

В новом исследовании, опубликованном 27 марта 2018 года в Cell Reports, команда ученых во главе с Дэвидом Рэйли обнаружила, что повышенная активность гена, известного как FOXM1, говорит о наличии агрессивной формы рака в головном мозге человека. Более того, при удачном лечении опухоли, процесс онкологии может повториться, поскольку в организме находится ген FOXM1.

Команда Рэйли обнаружила, что ген FOXM1 лежит в основе агрессивного роста менингиомы и является признаком плохих клинических исходов, включая смерть. Исследования показали, что помимо рака мозга, данный ген может провоцировать опухоли в печени, молочной железе и толстой кишке.