Физики придумали, как сделать пластыри более клейкими, используя киригами. Проблема в том, что обычные пластыри часто клеят на сгибы рук или ног, поэтому из-за регулярных деформаций они быстро отклеиваются.

Инженеры уже давно работали над тем, чтобы разработать пластырь такой структуры, который бы не отклеивался при регулярных деформациях и натяжениях кожи. Проблема в том, что часто из-за плотности материала, из которого он изготовлен, он не может повторить движения, которые производит человек, и отклеивается. Если попытаться решить эту проблему с помощью создания пластыря из более тонкого материала, он потеряет качество и может рваться.

Думая в этом направлении, физики решили создать материал, задействуя технику киригами. Они использовали такой материал, как эластомер, сделав из него пластину с надрезами. Тестируя его на локте человека, специалисты пришли к выводу, что он оказался намного устойчивее, чем обычный пластырь. Они уже приобрели патент на технологию и начали сотрудничество с компанией, которая запустит производство первых киригами-пластырей.