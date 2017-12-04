Ученые начнут производство бумаги из навоза

Ученые из США начнут производство бумаги из навоза. В ходе исследования в научной лаборатории Американского химического сообщества (American Chemical Society) они выяснили, что такой способ подойдет для стран, где растет мало деревьев.

Научное издание Science Daily передает сообщение о выводах ученых, которые анализировали возможность начать производство бумаги из навоза. Сама мысль о том, что такое возможно, была развита ученым Александром Бисмарком. Находясь на острове Крит, он наблюдал там за пасущимися козами. Ему пришло в голову, что, раз животные переваривают траву, в их навозе присутствует целлюлоза. К слову сказать, ее количество в нем достигает 40 процентов, а доступ к большому количеству навоза можно получить на скотоводческих хозяйствах.

Ученые отмечают, что производство бумаги из навоза оказалось менее затратным, чем если пользоваться стандартным способом, применяя дерево в качестве исходного материала. Для него требуется лишь обработка гидроксидом натрия, а также гипохлоритом натрия, а после размалывание нановолокон к производству.