Ученые выяснили, что выпадение волос указывает на проблемы со здоровьем

Американские ученые в ходе исследований пришли к выводу, что выпадение волос это сигнал от организма, который указывает на существующие проблемы со здоровьем. Специалисты по волосам также рассказали, что поможет избавиться от данной проблемы.

Трихолог Энтони Пирс из Сиднея объяснил, в каких ситуациях у человека выпадает много волос и с чем это может быть связано. В первую очередь специалист напомнил, что у здорового человека в день выпадает до 100 волосин, и это считается нормой. Однако если волосы стали массово выпадать, а на голове появились залысины, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Чаще всего потеря волос связана со внутренним дисбалансом при дефиците питательных веществ в организме. Также проблема может быть в аллергической реакции, при значительном стрессе или внезапном наборе веса. Важно обратиться к специалистам, чтобы выяснить источник проблемы, после чего приступать к лечению под присмотром трихолога.