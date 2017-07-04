"Затерянное племя": археологи открыли в Амазонии миллионную цивилизацию

В южной части Амазонии ученые открыли неизвестную ранее цивилизацию-миллионник. Находка описана в статье для журнала Nature Communications.

Хосе Ириарте из британского Университета Эксетера убежден, что отыскал вместе с коллегами некое "затерянное племя" индейцев доколониальных времен. Земли к югу от Амазонки считались необжитыми. Археологи были уверены, что аборигены предпочитали селиться в речных долинах, а не в болотистой местности у притоков. Эти места демонстрируют крайне неблагоприятные условия жизни из-за дефицита пищи и необходимых ресурсов.

Не так давно исследователи заметили следы человеческой деятельности на границах Колумбии и Бразилии. Они обнаружили крупные рисунки-геоглифы, рукотворные каналы и другие структуры. Подпиткой для сомнений стали эпизоды из бразильских хроник 18 века, которые сообщали о множестве индейских селений в бассейне реки Тапажос. Пользуясь этим свидетельством, ученые просканировали регион с воздуха посредством радаров и нашли сотни объектов, которые могут быть работой древних людей. Более детальные раскопки на местах позволили найти явные артефакты - куски керамики, инструменты и обработанную некогда почву.

По подсчетам группы Хосе Ириарте, на юге Амазонии находятся порядка 1,3 тысяч таких селений, которые датируются примерно 12-15 веками нашей эры. Общее количество населения в этой части Латинской Америки могло достигать миллиона человек. Теперь перед археологами возникла ещё одна задача - выяснить, куда же исчезли все эти люди. Разгадку они намерены отыскать в дальнейших раскопках.