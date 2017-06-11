Военные из США обстреляли НЛО в Лос-Анджелесе

Бывший сотрудник ВВС Джейсон Гливес проинформировал общественность, что на территории Лос-Анджелеса военные обстреляли НЛО в небе и тем самым избежали инопланетной опасности. Об этом сообщают американские источники.

Огромный яркий неопознанный летающий объект был обстрелян американскими военными в течение нескольких часов, после чего корабль пришельцев внезапно скрылся. По словам эксперта по НЛО и бывшего военного Джейсона Гливеса, неизвестный объект медленно двигался по горизонту Калифорнии в Калвер-Сити и Санта-Монике.

Джейсон Гливес утверждает, что власти Белого дома решили скрыть этот факт от населения, чтобы избежать паники. Чиновники закрыли дело расследования инопланетного обстрелянного объекта и объяснили людям, что это был воздушный шар.