"Потомства - нет": вымирающий вид китов перестал размножаться

Американские зоологи утверждают, что вымирающие северные гладкие киты перестали размножаться в этом году. Их слова передает издание National Post.

Куратор проекта по возрождению южных китов в США Барб Зудсма утверждает, что брачный сезон морских млекопитающих практически завершился, однако ученые не увидели ни одного новорожденного малыша. Эксперты с декабря по март наблюдали за почти исчезнувшими Eubalaena glacialis у берегов штатов Флорида и Джорджия. Именно сюда представители вида обычно прибывают для размножения. Однако до конца марта остаётся всего несколько дней, а китята так и не показались людям. Барб Зудсма убеждена, что положительного результата уже и не будет.

Eubalaena glacialis в настоящее время водятся на западе Атлантического океана. Их число достигает всего 450 особей, за которыми непрерывно ведется наблюдение. В 2017 году природозащитники зафиксировали рождение у США пяти китов. В течение года они также заметили на побережьях континента 17 погибших гладких китов. Биологи обеспокоены таким снижением численности вида, однако предполагают скорый всплеск рождаемости. Известно, что самки вынашивают малышей порядка трех лет. К примеру, в 2000 родился лишь один китенок, а через год - 31.

Экологи призывают общественность усилить меры по спасению морских животных. Экспертиза погибших китов доказала, что четверо из них накануне пострадали от столкновения с корпусом корабля. Ещё два скончались в рыболовных снастях. Специалисты призывают властей ужесточить правила судоходства в регионах, где водятся вымирающие виды. Филип Гамильтон, сотрудник аквариума в Бостоне, убежден, что именно такие меры помогут животным восстановить свою популяцию и выйти из зоны риска.