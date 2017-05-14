В Сиднее ученые неожиданно нашли мумию в "пустом" саркофаге

Австралийские ученые неожиданно обнаружили в Сиднее древнюю мумию в саркофаге, который ранее приняли за пустой. Об этом они рассказали ABC News Australia.

Артефакт возрастом около 2,5 тысяч лет доставили в столицу ещё в 19 веке. Тогда археологи подумали, что каменная коробка пустует. Лишь недавно сотрудники Университета Сидней из любопытства убрали крышку и увидели, что внутри содержатся полуистлевшие останки человека.

Эксперты отмечают, мумия находится в крайне плохом состоянии. Осталось лишь 10% от всего тела. Во время анализа выяснилось, что покойник скончался примерно в 30-летнем возрасте. Достоверной информации о человеке узнать не удалось. Согласно надписям на саркофаге, его создали для жрицы Мер-Нейт-ит-эс. Однако нет полной вероятности, что внутрь поместили "заказчицу".