Ученые: 200 тыс. лет назад в Африке жили львы размером с человека

Американские ученые входе проведенного исследования пришли к выводу, что около 200 тысяч лет назад на территории Кении проживали львы ростом с человека. Результаты своего исследования они опубликовали на страницах популярного научного журнала.

Во время раскопок палеонтологам удалось обнаружить на севере Кении останки пещерного льва, который по своим размерам значительно отличался от современных животных. Чтобы подтвердить свою догадку, специалисты проанализировали череп и зубы обнаруженного животного. В ходе данного анализа эксперты также выдвинули предположение, что все животные, которыми питались львы, по всей вероятности были гораздо крупнее современных.

Как рассказали палеонтологи, данный череп является первым свидетельством того, что в среднем, а то и позднем плейстоцене на востоке Африки проживали огромные львы, масса тела которых превышала 40-45 килограммов. Предположительно, останки обнаруженного животного говорят о том, что около 200 тысяч лет по Африке разгуливали львы, размером с человека.