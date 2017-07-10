Что должен знать мужчина перед покупкой виагры

Однажды наступает день, когда мужчина по разным причинам не может больше иметь стойкую эрекцию. И он идёт в аптеку за виагрой, которая может стать для него ядом, если не учесть некоторые нюансы.





Первое, о чём говорят все врачи: перед применением виагры необходима консультация доктора. Любое нарушение сердечно-сосудистой системы (ССС) или затруднённое дыхание – повод задуматься о безопасности синей таблеточки. Если врач одобрил приём препарата, приобретать его нужно только в аптеках. Интернет-покупки часто оказываются подделками, за последствия которых никто не понесёт ответственности.



Важно помнить, что, несмотря на свою популярность, виагра работает не во всех случаях. Также нужно принимать её примерно за час до предполагаемого контакта. Некоторые мужчины сообщают, что ждать эффекта им приходилось долго. Это связано с ССС конкретного человека. Не нужно принимать виагру с грейпфрутом, грейпфрутовым соком или алкоголем – это влияет на время действия таблеток.



Если эффект длится слишком долго, провоцирует проблемы с дыханием или боль в груди, головную боль, тошноту, головокружение, заложенность носа или ухудшает зрение, необходимо обратиться за медицинской помощью. Известны случаи смерти из-за применения виагры.