Ученые нашли в Италии кости женщины, которая родила после смерти

В Италии специалисты в кирпичном гробу нашли кости женщины, которая, по некоторым данным, родила ребенка уже после смерти. Об этом могут говорить кости новорожденного ребенка, который появился на свет на 38-й неделе развития, найденные в том же гробу.

Во время раскопок в городе Имола специалисты обнаружили довольно необычные останки женщины и новорожденного ребенка. По данным исследователей, женщина скончалась примерно в 25-35 лет на последнем сроке беременности. Когда исследователи вскрыли гроб, они обнаружили между бедер женщины тело новорожденного ребенка.

В ходе исследования ученые заключили, что женщина родила младенца уже в гробу. При таком развитии событий плод выдавливался из матки при помощи газов, которые начали образовываться в брюшной полости во время гниения. В таком случае матка женщины разрывается, а не раскрывается естественным путем.

Основной причиной гибели женщины исследователи считают трепанацию мозга. На черепе погибшей нашли отверстие, которое просверлили специально для того, чтобы избавить роженицу от преэклампсии.