"Выросли из-за холода": ученые объяснили большие размеры китов

Ученые из США считают, что киты вырасли до рекордно больших размеров из-за холодных условий обитания. Об этом идет речь в научной статье для журнала PNAS.

Сотрудник Стэнфордского университета Появление первых китов палеонтологи датируют примерно 50 миллионами лет тому назад. В тот период животное амбулоцетис прибегло к земноводной форме жизни и вскоре, предположительно, стало предком современных китов. В процессе развития плавники заменили лапы, образовался особый хвост, а размеры и масса тела увеличились в сотни раз.

Джонатан Пэйн утверждает, что низкая температура воды заставила самых крупных млекопитающих увеличиться в объёмах для выживания и выделения нужного количества тепла. Биологи отмечают, что на рост объёмов могло повлиять отсутствие природных конкурентов. В древние времена врагами китов могли стать сухопутные гигантозавтры или морские хищники плиозавры, достигавшие массы до 60 тонн.

Десятки миллионов лет назад рост китов остановился, что демонстрируют их окаменевшие останки. Джонатан Пэйн вместе с коллегами попытался определить причину этой остановки. Для этого они проанализировали эволюцию форм других морских млекопитающих, таких как тюлени, дельфины, морские котики и моржи. Их строение сравнили с тремя тысячами вымерших сородичей. Исследование показало, что выход в море накладывает на животных суровые ограничение по массе и размерам. Поначалу все водные млекопитающие активно увеличивались, но спустя время останавливалось на 450-500 киллограмах. Ученые объясняют это недостатком пищи и большие затраты энергии на обогрев в холодной воде.

Таким образом киты столкнулись с дилеммой: маленькие размеры не позволяют накапливать много тепловой энергии, а больше тело требует более сильного обогрева. Зоологи думают, что для некоторых китов эволюционным выходом стала замена зубов усами, которые позволяют вылавливать много планктона путем фильтрации воды. Однако остается механизм такой эволюции.