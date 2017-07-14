Ученые обнаружили неизвестную ранее структуру соединительной ткани‍. Ранее считалось, что она представляет собой единое плотное образование, однако исследование показало, что она состоит из отдельных элементов, наполненных жидкостью.

Издание Scientific Reports осветило тему одного из последних исследований ученых, которые совершили открытие, изучив детальнее структуру соединительной ткани‍ человека. Оказывается, все это время об этом было известно крайне мало. Специалисты пришли к выводу, что неправильно производили саму процедуру изучения ткани, так как первично обрабатывали ее химикатами, высушивающими ее структуру. Из-за этого вся жидкость из нее уходила, и днные после исследований искажались.

Проводя опыты, используя новый метод с лазерной эндомикроскопией, ученые открыли для себя, что структура соединительной ткани‍ на самом деле совсем другая, чем как ее описывали ранее. Они выяснили, что она состоит из отдельных элементов, наполненных жидкостью.