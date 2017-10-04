Короткий старческий сон запутал британских нейрофизиологов

Британские нейрофизиологи пытались разгадать загадку короткого сна пожилых людей, однако лишь сильнее запутались в явлении. Свою работу они описали в статье для Journal of Neuroscience.

Существуют теории, согласно которым процесс старения заложен в наших генах, как способ обновления популяции. Старый организм получает заложенную в ДНК программу и постепенно умирает, уступая место под солнцем молодым представителям своего вида. Некоторые ученые полагают, что благодаря коротким периодам сна пожилые предки людей могли лучше сторожить соплеменников от внешних угроз.

Сотрудник Оксфордского университета Владислав Вязовский вместе с коллегами попытался изучить природу старческого сна, который заставляет их мало спать и быстро пробуждаться. В рамках эксперимента они наблюдали за мозговой активности трех возрастных групп мышей. В первую отобрали 5-месячных особей, во вторую - годовалых, а третью составляли пожилые двухлетки. Предположения ученых подтвердились - у стариков со временем снижалась способность генерировать коллективные волновые колебания нейронов, которые влияют на фазы сна. Благодаря этому пожилые животные отличаются менее глубоким и более чутким сном.

Однако другое испытание опровергло теорию британцев. Они периодически мешали мышам из всех групп спать, а затем сравнили работу их мозгов. Вопреки ожиданиям, после нескольких суток бодрствования выработка "сонных волн" у всех возрастов была примерно на одинаковом уровне, независимо от распорядка. Владислав Вязовский отметил, что обнаруженные данные не вяжутся с наблюдениями за общей активностью мозга. Он предполагает, что секрет сна пожилых особей сокрыт в другой области.