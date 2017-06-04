В Неваде засняли перестрелку НЛО в небе

Житель американского штата Невада смог заснять на видео необычайное явление в небе. Так, очевидец предполагает, что смог заснять перестрелку НЛО.

Как рассказал житель Невады, он сидел в машине и поджидал своего товарища, который отлучился в магазин, как вдруг его внимание привлекли странные вспышки в небе. Он сразу же достал смартфон и начал снимать яркие объекты, издали напоминающие звезды. В какой-то момент эти вспышки начали перемещаться по небу и совершать довольно странные движения, словно между ними шла битва.

Пользователь предполагает, что ему удалось заснять перестрелку между космическими кораблями инопланетян, он уверен, что в кадр попало именно НЛО. В комментариях мнения разделились, некоторые пользователи согласились с автором ролика и отметили, что пришельцы начали войну между собой и в скором времени могут вторгнуться на Землю, а другие попытались найти происходящему более рациональное объяснение.

Стоит отметить, что уфологи пока никак не прокомментировали происходящее на видео.