Ученые точно измерили силу воздействия на атом в лазерной ловушке

В Австралии ученые создали лазерную ловушку, которая позволяет измерить силу воздействия на отдельные атомы с точностью до сотых долей аттоньютона. Об этом они сообщили в статье для Science Advances.

Физики из Университета Гриффита во главе с Эриком Стридом открыли новый метод трехмерного изучения явлений, которые действуют на атом. В эксперименте использовался ион иттерибия. Элемент задерживали в электрическом поле при помощи комплекса лазерного охлаждения. Исследователи воздействовали на атом иттерибия лазерным пучком и фиксировали его смещение, которое демонстрирует приложенную силу. Результат замечали благодаря 400-кратному увеличению фазовой линзой Френеля и камерам с зарядовой связью. Стоит отметить, что точность данных меняется для разных осей координат.

При облучении сила давления на ион достигала 0,095 аттоньютонов при самом мощном лазерном пучке. По мнению ученых, именно так на атомы воздействует свет. Они добавляют, что в теории созданная ими технология может зафиксировать силы, действующие между атомами, молекулами или наночастицами. Эта информация позволит определить достоверность различных теорий атомарной физики.