Ученые из Великобритании доказали, что люди, страдающие аутизмом, имеют в тканях мозга‍ повышенное содержание алюминия. Чтобы сделать это, они провели детальное исследование, используя образцы тканей мозга больных.

Такая болезнь как аутизм долгое время оставалась загадкой для ученых и докторов. Они имеют предположения, из-за чего в организме человека могут возникать патологии, приводящие к столь серьезным расстройствам, однако проверить их пока что не удалось. Между тем, проводя исследования в этом направлении, ученые из Великобритании смогли выяснить, что люди, страдающие аутизмом, имеют в тканях мозга‍ повышенное содержание алюминия.

Ученые отмечают, что при исследованиях очень сложно найти какие-то характерные отличия состава тканей мозга больного аутизмом человека от того, какой состав имеет человек, не страдающий от такого заболевания. И хотя содержание алюминия с отклонением у больных было обнаружено в разных частях мозга, общая картина указывает на то, что это может иметь смысл. Основываясь на полученных данных, ученые хотят научиться выявлять аутизм на ранней стадии, а также изобрести препарат, способный с ним покончить.