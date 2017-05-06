Жители Нью-Йорка сняли на видео вторжение сразу четырех НЛО

В ночном небе Нью-Йорка простые жители смогли рассмотреть подозрительные летающие объекты, которые сняли на камеру смартфона. Полученные кадры изучили уфологи и пришли к выводу, что над городом пролетели сразу четыре НЛО.

По словам американских уфологов, группа летающих НЛО является достаточно редким явлением. Чаще всего инопланетные корабли передвигаются в одиночестве и увидеть их можно либо в ночное время, либо на закате солнца. Однако жители Нью-Йорка столкнулись с более странным событием, когда одновременно четыре корабля пришельцев появились в небе.

Видео набрало большой популярности в Сети, однако не удивило интернет-пользователей. Многие скептически настроенные люди заявили, что американцы перепутали НЛО с яркими фонариками или квадрокоптерами.