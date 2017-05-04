Учёные: Фаббинг в разговоре один на один уничтожает самооценку собеседника

Психологи из Университета Кента провели очередное исследование, касающееся фаббинга как формы зависимости и социальной изоляции. Они доказали, что фаббинг влияет на самооценку собеседника.





Слово «фаббинг» произошло от слияния двух английских слов и означает погружение и частое отвлечение на смартфон и полное игнорирование окружающих. В исследовании психологов приняли участие 153 человека. Добровольцам показали три видео: без ситуации фаббинга, с редким отвлечением и полным абстрагированием «зависимого» от внешнего мира. Людей попросили представить себя на месте одного из собеседников.



По мере того как возрастал «уровень» фаббинга, участники эксперимента всё сильнее отмечали свою общую «незначительность». Психологи уверяют, что разговор с «зависимым» с глазу на глаз больше всего влияет на самооценку «нормальных» людей. Они в какой-то момент ощущают себя ненужными, мешающими и потерявшими контроль над ситуацией. Это явление грозит уничтожением любых социальных контактов между людьми и прогрессированием депрессивных состояний.