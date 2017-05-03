В Перу нашли свидетельства о детском жертвоприношении

На территории современного Перу археологам удалось найти 77 захоронений, которые были датированы 1200-1400 годами нашей эры. В погребениях нашли останки детей, которых, по результатам исследований, принесли в жертву во время загадочных ритуалов.

В захоронениях были найдены останки 47 людей. Среди общего количества похороненных людей археологи обозначили останки 12 детей и одного младенца. Кости грудных клеток детей были разломаны так, что ученые пришли к выводу о том, что их ломали во время обрядов по вырыванию сердца.

По мнению специалистов, в те года жители Перу приносили детей в жертвы. Они проводили ритуалы, во время которых поклонялись Солнцу, Луне и морю, которые у них были вознесены до уровня богов. Данные захоронения являются уникальным открытием, так как ранее ученые не предполагали, что в жертвы приносили детей.

Помимо останков, в погребениях нашли более 100 уникальных предметов. Среди найденных артефактов обнаружили сосуды из керамики, снасти для ловли рыбы, металлические предметы и кости животных. Также в захоронениях нашли 39 раковин, принадлежащих моллюскам-шарнирам, их считали символом для привлечения дождя.