Ученые рассказали, почему среди косаток встречаются особи-детоубийцы

Канадские ученые рассказали о первом зафиксированном случае, когда косатки убивают новорожденных и юных представителей своего вида. Как оказалось, косатки могут убивать недавно рожденных сородичей, окружая их группами.

Случай, когда косатки убили своего сородича, был зафиксирован в проливе Джонсон, в Канаде. Там, 32-летний представитель вида косаток и его 46-летняя мать-косатка преследовали семью своих сородичей. Самец и его самка-мать догнали 13-летнюю самку и двух ее детей – 3-летнюю самочку и 2-летнего детеныша.

На спине у 3-летней самки ученые зафиксировали свежие раны, однако причастность сородичей к травмам они не установили. В итоге, когда самец и его мать окружили семью косаток, они стали убивать юных сородичей.

Самец убил детеныша, а мать ему помогала, она отгоняла от него семейство малыша и не давала им спасти своего ребенка. Косатка убил малыша своего же рода, а семейство остановить акт детоубийства не смогло. По словам ученых, таким образом самец пытался избавиться от потомства самки, которая подходила ему для спаривания. Такие случаи, когда животные убивают детей, чтобы заполучить самку, встречаются часто, но у косаток такое зафиксировали впервые.