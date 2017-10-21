Во Франции засняли два НЛО, гоняющихся за вертолетом

Французские уфологи сообщили о двух странных серебристых объектах, которые преследовали вертолет спасательной службы. Исследователи предполагают, что это могло быть НЛО, так как птицы и квадрокоптеры не смогли бы так близко подлететь к вертолету.

Как рассказали специалисты, около трех лет назад журналистам удалось заснять сразу два странных объекта, которые на довольно высокой скорости летали около вертолета спасательной службы. Серебристое НЛО достаточно близко подлетело к задней части вертолета и могло даже спровоцировать крушение, однако все обошлось.

Исследователи рассказали, что сначала данные фото были засекречены, однако позднее их все же решили показать людям. Уфологи выразили сомнение, что журналисты могли сфотографировать каких-то птиц или квадрокоптеры, летающие возле вертолета. Французские специалисты заметили, что они никогда бы настолько не приблизились к огромному вертолету и уфологи из других стран также подтвердили их теории.