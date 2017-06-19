Ученые через рентген расшифровали уникальную рукопись античного врача Галена

В США ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэнфордского университета и министерства энергетики смогли найти и прочесть медицинский трактат античного врача Галена. Находка была сделана благодаря рентгеновской томографии.

Как сообщается, трактат врача Галена был написан в одном из собраний сочинений. Однако, после VI века, данный палимпсет, содержащий сочинение на медицинскую тему, был использован для других целей. В XI веке, из-за нехватки материалов для записи, монахи средневековья стерли написанную чернилами запись от Галена и нанесли поверх них псалмы на сирийском языке. После, данный объект находился в стенах монастыря святой Екатерины на Синае.

Ученые просветили палимпсет рентгеновскими лучами и обнаружили, что под текстами, написанными для богослужений, есть другие чернила с более старыми записями. Сейчас уже удалось расшифровать 26 страниц из 200 существующих.

На страницах античной книги врач Гален в буквенном порядке перечислил 473 вещества, произошедшие из мира растений, животных и минералов. О каждом из веществ Гален рассказывает в плане медицины, античный исследователь делится о том, как их применять для лечения.

Данный манускрипт представляет собой один из самых древних памятников с фрагментами текста. После того, как ученые расшифруют все части сочинения Галена, эти бумаги опубликуют в Сети.