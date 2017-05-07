Ученые рекомендовали беременным и кормящим мамам отказаться от чеснока

Ученые со всего мира неоднократно доказывали пользу чеснока, однако несмотря на все его положительные свойства, некоторой категории людей он противопоказан. Так, исследователи не рекомендуют употреблять в пищу чеснок беременным женщинам.

Как рассказали специалистам, людям, страдающим хроническими заболеваниями почек или печени, лучше всего отказаться от употребления в пищу чеснока, так как он может только усугубить ситуацию и нарушить все химические процессы в данных органах. Также рекомендуется отказаться от чеснока при диарее или перед операции, так как в противном случае это грозит пониженным кровяным давление и разжижением крови.

В связи с тем, что исследователям пока не удалось установить точное влияние чеснока на эмбрион и младенца, беременным женщинам и кормящим мамам также следует избегать попадания этого продукта в пищу, которую они принимают.

На этом список тех, кому лучше воздержаться от употребления чеснока, не заканчивается. Исследователи считают, что он противопоказан при аллергии, панкреатите, геморрое, аритмии и эпилепсии.