Ученые: Из-за нарушений в организме некоторые люди не способны вставать рано

Ученые из Австралии выяснили, что из-за нарушений в организме некоторые люди не способны вставать рано. Эти физиологические особенности связаны с течением "внутренних часов" человека, а также его биоритмами.

Одно из зарубежных научных изданий публикует информацию об особенностях человеческого организма относительно сна. Так, уже достаточно давно известно о том, что все люди обладают индивидуальными биологическими ритмами. В зависимости от этого разным людям комфортно просыпаться и засыпать в определенное время. По этим критериям людей делят на "жаворонков" и "сов".

Ученым же из Австралии удалось понять, что такие различия провоцируют нарушения в организме. У некоторых людей фаза сна нарушается, поэтому им крайне тяжело вставать рано, а некоторые на это практически не способны. Пока что неизвестно, что вызывает такие нарушения, однако ученые продолжат исследовать эту тему, чтобы выяснить это.