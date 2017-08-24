Ученые: Супербактерии победит новый антибиотик

Ученые из разных стран, собранные в одну группу, разработали и уже протестировали новый антибиотик, с помощью которого можно бороться с супербактериями, имеющими иммунитет к другим препаратам.

Научное издание Journal of Medicinal Chemistry сообщает о разработке нового антибиотика, который еще на шаг приблизил ученых к тому, чтобы создать препарат, уничтожающий так называемые супербактерии. К ним относят микроорганизмы, которые уже приобрели устойчивость и могут противостоять действию существующих антибиотиков.

Новый антибиотик был создан в попытках создать препарат, который заменит теиксобактин. Считается, что его действие является очень эффективным в борьбе с бактериями, которые наносят вред организму. Ученые старались синтезировать его упрощенные формы. Вначале над новым антибиотиком проводили эксперименты в пробирках, а позже протестировали на мышах. В ходе этих экспериментов он показал себя как эффективный, однако пока нуждается в доработках, чтобы в будущем попасть в руки к пациентам.