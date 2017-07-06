Ученые: Часто играющие с кошками дети имеют психические проблемы

Ученые США пришли к выводу, что дети, которые большое количество времени проводят с кошками, чаще остальных имеют психологические проблемы и психические заболевания. Такой вывод в ходе проведенного исследователи сделали специалисты из Института Бассета.

Во время своего исследования специалисты сравнили 180 детей, которые проживали с кошками, с другими детьми, не имеющими таких домашних питомцев. Результаты показали, что у тех детей, которые часто играли с кошками и проводили с ними много времени, в несколько раз чаще наблюдаются психические проблемы.

Ученые установили, что дети владельцев кошек чаще всего обладают рассеянным вниманием и неусидчивостью. Не исключено, что виновником психологических проблем у данных детей является токсоплазмоз, который переносят кошки, и именно он считается фактором риска для развития психических расстройств, включая и проблемы со вниманием.

Как отмечают исследователи, "собачники", в отличие от "кошатников", такими проблемами не страдают, однако все же пока эксперты не намерены делать поспешных выводов в отношении кошек.