На МКС появится имитация земных закатов и рассветов

На российском сегменте МКС появится новая система освещения, благодаря которой космонавты увидят имитацию земных суток. По словам специалистов NASA, задумка успешная и может помочь космонавтам адаптироваться к жизни вне Земли.

Как сообщили специалисты из Ракетно-космической корпорации «Энергия», на МКС в российском сегменте появится специальная система освещения, которая обеспечит космонавтам комфорт и поможет им лучше проходить процесс адаптации к жизни на Станции. Для этого ученые разработали светильники, которые имеют спектрально-энергетические характеристики, варьируемые от времени суток.

Так, космонавты будут видеть имитацию утра, дня, вечера и ночи. Лампы, создающие искусственные сутки, будут размешены в тех модулях, где космонавты находятся не всегда. Таким образом, для астронавтов сделают имитацию выхода на улицу, что поможет им отдыхать в перерывах между работой. Новые лампы планируют установить на российском сегменте МКС уже в 2019 году.