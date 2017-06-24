В Сети появилось видео, как НЛО ворует энергию Солнца

В глобальной Сети появилось новое доказательство того, что гуманоиды на своих НЛО похищают энергию Солнца. Видеоролик в YouТube один из первых показывает, как летающая тарелка «подзаряжается» от небесного светила.

Американские охотники за НЛО заинтересовались данным роликом, который принялись изучать. Ранее ученые уже выражали свои предположения, что НЛО могут посещать Землю не ради того, чтобы изучать человечество или следить за людьми, а ради «заправки» своих летательных аппаратов от энергии Солнца.

Автор ролика американец Эрик Кипкер утверждает, что очень четко видел НЛО на пляже в Панаме Сити Бич. По его словам, неопознанный объект около 20 минут находился в совершенно неподвижном состоянии, что и позволило его зафиксировать на видео.