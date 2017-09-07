Уфологи: Инопланетяне-муравьи прилетали на Землю тысячи лет назад

Американские уфологи нашли редкие доказательства того, что инопланетяне-муравьи прилетали на планету ещё тысячи лет назад и выходили на контакт с древними людьми. Об этом передают журналисты информационного портала «ВладТайм».

По словам специалистов, на территории горного американского штата Нью-Мексико на юго-западе страны существуют множество древних пещер, в одной из которых годами были доказательства того, что гуманоиды прибывали на Землю. Уфологи заметили удивительные наскальные рисунки, на которых четко можно увидеть изображения людей с головами муравьев.

Эксперты выяснили, что рисунки были оставлены племенами североамериканских индейцев Апачи, приблизительно тысячи лет назад. Изображения доказывают то, что Апачи не только близко видели инопланетян-муравьев, но и общались с ними.