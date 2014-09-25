Ученые: Электронные сигареты не влияют на цвет зубной эмали

Ученые в ходе проведенного эксперимента смогли доказать, что электронные сигареты не оказывают никакого влияния на цвет зубной эмали. Исследованием по данной теме занимались специалисты компании British American Tobacco.

Как известно, опытного курильщика можно легко определить по цвету зубов, которые имеют желтоватый или коричневатый оттенок. Считалось, что такой цвет зубной эмали дает никотин, однако на самом деле с этим связана смола, содержащаяся в сигаретном дыме. Многие говорили о том, что электронные сигареты, так же как и обычные, способны влиять на цвет зубной эмали, именно поэтому специалисты решили провести исследование.

Так, эксперты провели тестирование на коровьих зубах, отполировав и обработав человеческой слюной. После этого зубы разогрели в печи до 36 градусов и начали по очереди обдавать дымом от обычных сигарет и электронных. Результаты показали, что уже на следующий день зубы, обдуваемые дымом от обычных сигарет, начали менять свой цвет, в то время как второй экземпляр, на котором проверили электронные сигареты, остался белоснежным.