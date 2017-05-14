В Китае рабочие раскопали древнюю мумию, бальзамированную уникальным способом

В Китае дорожные рабочие раскопали древнюю мумию, бальзамированную уникальным способом, с которым прежде не сталкивалась наука. Древнее захоронение, найденное в пределах города Тайчжоу, ученые датировали возрастом в 650 лет.

Стало известно о новой находке, которую зафиксировали ученые из Китая. Они не производили целенаправленных раскопок в поисках древних захоронений - мумия была найдена случайно при проведении строительных работ у дороги. Об этом сообщили местные рабочие, перед которыми была задача расширить территорию дорожного полотна в одном из районов города Тайчжоу. Так они и наткнулись на каменный гроб с древней мумией.

При изучении бальзамированного тела было отмечено, как хорошо оно сохранилось. Даже брови на лице сохранили свой характерный черный цвет. Практически в идеальном состоянии сохранилось тело, а также одежда. Ученые полагают, что суть такого эффекта кроется в жидкости, в которую была погружена мумия. Пока что неизвестно, какой состав она имеет, однако специалисты планируют узнать это при детальном изучении.