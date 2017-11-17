Ученые нашли в Адыгее череп существа с планеты Нибиру

Российским ученым удалось отыскать на Земле череп неизвестного существа, прилетевшего с планеты Нибиру. Его обнаружили во время раскопок в Адыгее.

Как стало известно, во время проведения раскопок в Адыгее палеонтологам удалось найти странный сундук с надписью "Аненербе". В самом сундуке лежал череп странной формы, однако после его изучения специалисты заключили, что он принадлежал горному козлу и не является интересным для науки.

Против этого выступили специалисты по внеземным цивилизациям, которые уверены, что череп принадлежит одному из тех странных существ, которые проживают на планете Нибиру. Исследователи отметили, что обитатели Нибиру спускаются на Землю раз в 3,6 тысяч лет для того, чтобы установить контакт с человечеством, возможно, возраст обнаруженного черепа составляет более 3 или 6 тысяч лет.

В задней части черепа специалисты по внеземным цивилизациям обнаружили отверстие, толщиной с палец, которого не было у горных козлов. Исследователи полагают, что именно сюда и был прикреплен позвоночник, что говорит о том, что существо являлось прямоходящим. Помимо этого, на черепе отсутствовала привычная для всех живых существ ротовая полость, вместо нее нашлись дыры какой-то странной круглой формы.

В настоящий момент не поступало официальных данных по поводу того, кому мог все-таки принадлежать этот череп. Уфологи считают, что все внешние признаки данного черепа указывают на существ, проживающих на планете Нибиру.