Эксперты: Призраки не являются галлюцинацией и могут убить человека

Исследователи в области паранормальных явлений заявили, что призраки не являются выдумкой и на самом деле способны убить человека различными способами. Охотники за сверхъестественными явлениями сообщают, что людям пора прекратить считать призраков простой галлюцинацией.

Как рассказали специалисты, призраки начинают злиться тогда, когда разрушают старые кладбища. В одном из домов в московском районе появились загадочные трещины и ученые не смогли объяснить, откуда они появились Потом жительница этого дома заметила ночью около своей кровати силуэт женщины, которая намеревалась ее убить. Женщина рассказала специалистам, что избавиться от угрожающего ее семье призрака удалось только благодаря священнику, тогда привидение нашло себе новые жертвы. В том же дома сначала скончалась ее соседка, а затем и молодой парень при весьма загадочных обстоятельствах оказался в психбольнице.

Нередко случается так, что призраки устраивают "засады" и на месте ДТП. Водитель из Ростовской области рассказал охотникам за привидениями о том, что когда-то вместе с напарникам ехал по дороге, на месте которой ранее находилось кладбище, и начали происходить странные вещи. Фары внезапно потухло и мужчины увидели перед автомобилем бестелесное существо, которое громко смеялось. От этого смеха машину повело и она врезалась в дерево, убив при этом мужчину на пассажирском сидении.

Эксперты отмечает, что в Подмосковье достаточно таких мест, потому призывают людей перестать верить в то, что призраки - это всего лишь галлюцинация и быть осторожными.