NASA предскажет оползни по всему миру

Разработана уникальная программа от NASA, которая позволит спрогнозировать появление оползней по всему миру, и поможет сохранить жизни десятки тысячи людей.

Ученые из американского космического центра NASA разработали уникальную программу, с помощью которой будут составлять прогнозы появления оползней. Основой для прогноза являются данные об осадках за последнюю неделю. Помимо данных об осадках, программа собирает и анализирует информацию о составе горных пород, крутизне и геометрии склонов, а также прилегающих к ним дорог и лесов с учетом особенностей географического положения. На основании собранных данных разработанная система определяет места с наиболее высокой вероятностью проявления оползней и сообщает об этом исследовательскому центру NASA.

Специалисты NASA Томас Стэнли (Thomas Stanley) и Далия Киршбаум (Dalia Kirschbaum) сообщили о том, что точность прогнозирования появления оползней с помощью их программы моделирования составляет около 60%. Ученые добились работы системы на области между 50 градусами северной и южной широт, а разрешение карты составило 0,1 градуса. С помощью информации со спутника показания модели получили возможность обновляться каждые 30 минут. Программа еще недостаточно усовершенствована и ученые надеются, что в ближайшее время смогут повысить эту вероятность и предоставлять более точную информацию.