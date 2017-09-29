Телескоп «Хаббл» сфотографировал «звездные ясли» Малого Магелланова облака

В NASA сообщили, что телескоп «Хаббл» смог заснять «звездные если», расположенные внутри Малого Магелланова облаке, в туманности NGC 346. В скоплении «яслей» находится много голубых звезд, зарождаемых из газа.

Как сообщают специалисты NASA, телескоп «Хаббл» в очередной раз предоставил возможность увидеть нечто уникальное. Если ранее через телескоп смогли сделать фото слияния двух галактик, то сейчас все желающие смогут увидеть «звездную колыбель» Малого Магелланова облака.

В той части, которую удалось запечатлеть «Хабблу», находится множество голубых звезд, которые по своему возрасту являются «молодыми». Такие звезды зарождаются из газа, который разрушается под действием сил гравитации.

Отмечается, что наименьшие звезды «яслей» имеют массу, в раза меньшую, чем масса Солнца. Телескоп «Хаббл» отличается своим уникальным принципом работы, на его функционирование не влияет атмосфера, а по способностям он до 10 раз превышает показатели такого же телескопа, но установленного на Земле.