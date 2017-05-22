Ученые назвали три причины, почему люди чаще всего занимаются сексом

Опытные ученые из Бельгии совместно с сексологами определили, что всего существует 237 причин, по которым люди занимаются сексом. Однако участники эксперимента смогли назвать только три причины, почему они вступают в половой контакт.

Ученые из университетской больницы Гента в Бельгии решили выяснить, по каким причинам люди чаще всего не отказывают партнёру и себе в интимных отношениях. Большинство опрошенных людей назвали всего три причины, при этом даже не подозревая, что всего существует 237. В первую очередь, по мнению добровольцев, секс существует для удовольствия.

Второй причиной люди чаще всего называли продолжение рода. На третьем месте участники эксперимента поставили физическую активность во время секса, благодаря которой можно сбросить лишние калории без особых усилий.