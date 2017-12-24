Ученые создали компактный прибор для визуализации работы мозга

Ученые из Великобритании создали компактный прибор, который поможет в изучении мозга. Если раньше, чтобы посмотреть на работу мозга, ученым нужно было вскрывать черепную коробку, то теперь, миниатюрное устройство сможет показать активность мозга без сложных операций.

Как сообщается, ранее уже был создан магнитный энцефалограф, однако, его размеры весьма внушительны и громоздки. Ученые поставили цель создать прибор с таким же функционалом, но с меньшими габаритами.

Для этого они разработали компактный энцефалограф. Ранее, чтобы проанализировать работу мозга требовалось усадить пациента в кресло и заставить его быть неподвижным. Если для взрослых такая задача кажется не сложной, то детям объяснить важность неподвижного нахождения в кресле было очень трудно.

Теперь же, с новым компактным прибором, ученые смогут определить все интересующие вопросы по работе мозга. Помимо этого, в новом устройстве есть и новая функция.

Прибор способен определять зону, в которой стихла мозговая активность. Прибор представляет собой нечто, похожее на шлем. Пациент, который обследуется таким устройством, не стеснен в движениях, так как к шлему идут лишь несколько проводов. После анализа, устройство передаёт данные на 3D принтер и ученые могут полностью увидеть мозг человека, не вскрывая его черепной коробки.