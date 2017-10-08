Сторонник теории плоской Земли пролетел 450 метров на самодельной ракете

Сторонник теории плоской Земли, 61-летний водитель лимузина Майк Хьюз из Калифорнии, создал свою ракету, на которой смог пролететь 450 метров. Хьюз отмечает, что удовлетворен своим поступком и не намерен останавливаться на достигнутом.

Как стало известно, 61-летний американец в своем гараже собрал ракету "на паровой тяге" и решил испытать ее. В ходе эксперимента ему удалось подняться в воздух на 520 метров и пролететь около 450 метров, после он на парашюте спустился в пустыне Мохаве. Во время падения на землю нос ракеты раскололся надвое, как и предполагал испытатель.

Сам 61-летний мужчина чувствует себя хорошо, его только немного беспокоят боли в спине. В прошлый раз, когда ему удалось на своей ракете пролететь 400 метров, испытатель приходил в себя около трех дней.

Стоит отметить, что Хьюз хотел запустить ракету еще в 2017 году, однако тогда власти не дали ему разрешения на испытания, кроме того, полет пришлось перенести из-за технических неполадок. Сторонник теории плоской Земли отметил, что ему надоело выслушивать насмешки, якобы никакую ракету он не собрал и просто врет, потому он решил продемонстрировать общественности, на что способен.

Испытатель не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует построить ракету и взлететь в космос, чтобы доказать всем, что Земля на самом деле имеет форму диска.