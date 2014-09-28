В Гонконге рассказали об опасности инвазивных животных

В правительстве Гонконга разрабатывается новая система, предполагающая сохранение биологического разнообразия. Однако этому могут помешать инвазивные организмы, то есть те, что распространились из-за деятельности человека, как сообщает VladTime.

Экологи выяснили большую часть угроз для созданий, которые исторически проживают в Гонконге, однако не до конца изучено, как влияют чужеродные. По данным специалистов, примерно треть из всех существующих видов животных и растений в Гонконге – инвазивные. По мнению эксперта Лау Вай-Нэнга, правительство Гонконга должно оказывать посильную помощь в разрешении такой проблемы. Инвазивные существа действительно опасны.

Например, одна плотоядная рыба, выведенная в лаборатории, случайно оказалась в обычном водоёме, угрожая всем местным обитателям, а из-за виноградной лозы микании другие растения перестали получать достаточное количество солнечного света в одном саду. Окружающая среда под угрозой и, как считает эксперт, в дальнейшем могут пострадать даже люди.