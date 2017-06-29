"Темнота и голод": Ученые раскрыли страшные последствия затянувшейся зимы

Ученые со всего мира предполагают, что такая затянувшаяся зима может являться источником плачевных изменений в жизни всего человечества. Исследователи отмечают, что заметить все последствия "зимы 18-го года" можно будет в ближайшие 30 лет.

Как известно, зима в 2018 году выдалась прямо "аномальная", ведь изначально полтора месяца на улице наблюдалась плюсовая температура и дожди, а затем начали выпадать осадки в виде снега, в несколько раз превышающие норму. Снег пришел даже в пустыни и штаты США, где его бывает крайне мало, Рим и Париж замерзли, а в России и вовсе снегопады не прекращаются по сей день.

Исследователи полагают, что такие погодные изменения говорят о грядущих изменениях, однако для человечества они станут плачевными. Связано происходящее с изменениями солнечной активности, магнитное поле Солнца ослабло, а его лучи разрушительно влияют на атмосферу.

Как рассказали ученые, аномальная зима 2018 года может принести с собой холодные и затяжные ночи, в связи с этим будет откладываться высадка урожая, который и вовсе может погибнуть, из-за чего человечество ожидает голод. По словам специалистов, такое произойдет не сразу, все последствия можно будет заметить в ближайшие 30 лет.