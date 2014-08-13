Учёные определили влияние загрязнения окружающей среды на развитие мозга у ребёнка при беременности

Специалисты обеспокоенны влиянием токсинов, содержащихся в атмосфере, на развитие плода у беременной женщины. Исследования показали, что они влияют на работу щитовидной железы, что влечет за собой нарушения в развитии мозга у ребенка.

Ученые отмечают, что материнский тиреоидный гормон оказывает большое влияние на развитие мозга у плода в утробе. Исследования показали, что незначительные отклонения в гормональном фоне значительно повышают возможность нарушений.

По словам экспертов, значимым фактором для работы щитовидной железы является содержание вредных химических соединений в окружающей среде. Они отмечают, что система здравоохранения пытается понизить вредное влияние выбросов, но полностью избавиться от них не удается.

В своих исследованиях профессор Барбара Деменикс с группой Университета Сорбонна изучила влияние на окружающую среду производство медикаментов, косметики и пластмассы. Результаты показали, что некоторые химические элементы серьезно нарушают работу щитовидной железы, что может привести к развитию аутизма и других расстройств головного мозга у ребенка. Профессор Деменикс отметила, что системе здравоохранения стоит разработать стратегию по борьбе с подобными факторами.