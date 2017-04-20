Японские учёные связали возрастные боли в коленях с депрессией

Японские учёные местности Курабучи постоянно изучают здоровье местных стариков. Согласно их новому исследованию, возрастной остеоартрит коленных суставов связан с развитием депрессии.





Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society. Работа начала проводиться в 2005-2006 годах. Тогда ни у кого из волонтёров, которые уже испытывали боли в коленях, не было обнаружено симптомов депрессии. Двумя годами позднее после прохождения тестов у 12% обнаружили эту симптоматику. В итоге, 13% женщин и 10% мужчин испытывали депрессивные состояния.



Причиной возникновения депрессии также послужили причины, из-за которых пациенты чувствовали боли в коленях: ночью, когда надевали носки, завязывали шнурки или садились и выходили из машины. Такие обыденные ситуации, каждый раз вызывающие боль, и резкое принудительное уменьшение физической активности и приводят к развитию депрессии. Учёные советуют чаще спрашивать у пожилых людей об их душевном состоянии, поскольку старческая депрессия влияет на благосостояние всей семьи.