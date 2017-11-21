В России ученые заглянули «внутрь» редкого метеорита

Российские ученые провели исследования и заглянули «внутрь» редкого метеорита, который был назван Сеймчан. Данный метеорит представляет собой паласситы – редкие и красивые группы метеоритов.

Специалисты из Объединенного института ядерного исследования применили технологию нейронной томографии, которая позволила им заглянуть «внутрь» метеорита. Благодаря новой методике ученым удалось получить новые данные о составе и характеристиках метеорита без его разрушения.

Часть метеорита Сеймчан была получена учеными еще в 1964 году. И только сейчас, при помощи новой технологии, специалисты рассмотрели пространственное распределение веществ в данном объекте. Анализ показал, что метеорит содержит в своем составе большие участки металла и почти все виды оливиновых зерен.

Ученые выстроили трехмерную модель метеорита и нашли в его составе следы никеля. Также было установлено, что метеорит имеет металлическую матрицу и «внутренность» данного объекта вовсе не такая, какой ее представляли. Новая технология поможет ученым расширить спектр изучения различных предметов, а метеориты смогут «рассказать» гораздо больше, чем «говорили» раньше.