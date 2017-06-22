Пользователь YouTube предоставил доказательство существования временных порталов

Пользователь YouTube, указанный на видеохостинге, как Frank Klever, представил доказательство существования временных порталов. Он вывел это на основе снимков неба, сделанных 3 года назад над Осло в Норвегии, как сообщает VistaNews.

Для обработки фото использовалась специальная чувствительная программа. Автор ролика поделил небо на ряд «нормальных» и «аномальных» воздушных зон. Первые были помечены синим цветом, а вторые – красным. Последних обнаружилось две, и они, по мнению, Frank Klever, являются «межпространственными континуумами», гле имел место разрыв.

Доказывает это пользователь странными перемещениями чёрного пятна, напоминающего птицу. Оно вроде бы летит с одной стороны, но потом резко возникает с другой. Впрочем, в Сети такое доказательство существования временных порталов раскритиковали, считая, что Frank Klever мог просто всё смонтировать. Стоит отметить, что сама вероятность путешествий во времени учёными не отрицается, и даже проводились некоторые эксперименты в этой области, однако пока до существенного прогресса здесь очень далеко.