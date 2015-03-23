В США рассказали, когда телепатия станет способом общения людей

Американский нейрохирург Эрик Лейтардт из Вашингтонского университета поделился своими предположениями касательно телепатии. По словам ученого, уже в скором будущем люди могут получить специальные импланты, которые откроют для них возможности телепатии.

Ученый Эрик Лейтардт ведет работы по изучению ограниченности возможностей головного мозга. Нейрохирург активно ведет поиски технологий, которые смогли бы расширить возможности мозга и открыть для человека большие перспективы.

По мнению ученого, уже в скором времени будет создан специальный имплант, который будет мини-компьютером, вживляемым в мозг человека. Такое устройство будет работать по принципу смартфона и сможет предоставить человеку возможности общаться при помощи телепатии.

Нейрохирург уверен, что наука и передовые технологии найдут методы по созданию такого устройства. Процесс размещения гаджета для телепатии будет сложным, но, надеется ученый, специалисты преодолеют все сложности и найдут вариант по безопасному вживлению.

Такое устройство имеет все шансы стать прорывом в эволюции. Благодаря нему люди получат возможность телепатии и перед учеными откроется ряд других, еще более масштабных возможностей.