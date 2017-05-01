"Огромная пирамида": Google Earth помог найти в Антарктиде следы древней цивилизации

Исследователь-аматор Грэхем при помощи сервиса Google Earth обнаружил в Антарктиде свидетельство существования древней человеческой цивилизации. О своей находке он рассказал изданию Daily Star.

Объект необычной формы, предположительно, крупнее пирамид, найденных ранее в Гизе. Долгие годы он скрывался под ледяным покровом континента, а теперь частично оказался на поверхности и был обнаружен любителем таинственных явлений.

Грэхем считает, что замеченная им структура является рукотворной пирамидой. Это строение, подобно другим похожим, могли создать представители давно исчезнувшей цивилизации. По мнению исследователя, подробное изучение обнаруженных пирамид поможет человечеству постичь утерянные технологии и узнать тайну своего происхождения.