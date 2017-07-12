Ученые из США научились получать воду из воздуха в условиях пустыни

Американские ученые создали устройство, способное создавать воду из воздуха. Прибор может работать в условиях пустыни, он накапливает воду за счет света и тепла от Солнца.

Как сообщается, прибор был создан порядка одного года назад. Устройство способно собирать воду даже в самых сложных условиях, когда воздух сухой и влаги крайне не хватает. По данным, прибор для накапливания воды может работать даже там, где влажность не превышает 10%.

Ученые уже опробовали мини-версию такого устройства в Аризоне, на крыше Государственного университета. Там весьма засушливый климат и условия для испытаний, решили ученые, подходят. По результатам эксперимента исследователи пришли к выводу, что если устройство будет создано в более крупном размере, то на каждый килограмм специального материала можно будет получить порядка четверти от литра воды.

Принцип работы такого устройства объясняется специальным материалом, который похож по своему виду на фильтры для очистки воздуха. Такой материал накапливает влагу и собирает ее, используя при этом лишь воздух, свет и тепло от Солнца. Ученые намерены продолжить разработки и создать устройство, которое поможет получать воду в пустыне, даже в самых сложных условиях.