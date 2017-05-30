Распространение кислорода по древней Земле напоминало лесной пожар

В 2008 году сотрудники Института геологии РАН пробурили сверхглубокую Онежскую скважину. Пробы соли 2-миллиардной давности рассказали, что кислород захватывал Землю подобно лесному пожару.

Ученые проанализировали редкие кристаллы галита, которые очень непросто найти на глубине из-за быстрого растворения в воде. Малое количество этой соли нашлись на сухих горизонтах грунта Карелии. Эксперты зафиксировали в этом веществе избыток сульфатов. Этот факт говорит, что в ту пору атмосфера содержала очень большую долю кислорода.

По мнению геологов, распространение газа по планете происходило по принципам пожара. Всё начиналось с первых частей суши и наполнения океанических вод. Несколько таких химических "пожаров" спровоцировали существенные перемены рельефа и спровоцировали рождение первых бактерий. Вспышки переходили в долгий дефицит кислорода, в процессе которого исчезали одни живые организмы и развивались другие. Всего таких перепадов произошло примерно восемь. Благодаря галиту ученые датировали появление первичной фауны. Этот момент зафиксировали на отметке в 500 миллионов лет до нашей эры.